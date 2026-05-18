Paritarias bancarias: con un aumento del 2,6% para abril, el salario inicial supera los $2 millones

Los trabajadores bancarios consiguieron un nuevo aumento del 2,6% que lleva el salario inicial a $ 2.319.195,20, en el marco de la paritaria firmada por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo.

A su vez, por el Día del Bancario el monto mínimo del bono será de $2.067.482,29, a corregir por futuras actualizaciones.

La actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas.

«Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de abril de 2026. Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cuatro primeros meses del año un 12,3% sobre los salarios de diciembre de 2025″, sostuvo.

Según lo acordado oportunamente, se continuará de igual manera con la actualización del mes de mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento.

Asimismo, se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de junio de 2026.