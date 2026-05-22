Confirmaron la prisión preventiva de un olavarriense acusado en una causa de violencia de género

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la prisión preventiva de un olavarriense acusado en una causa por violencia de género, tras rechazar el recurso presentado por la Defensa Oficial.

La resolución fue adoptada por los jueces de la Sala integrada por los doctores Gustavo Agustín Echevarría, Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere.

La investigación se encuentra radicada en Olavarría y está vinculada a hechos ocurridos el 2 de marzo de este año. De acuerdo con la imputación, el acusado es considerado probable autor de los delitos de desobediencia reiterada, daños, amenazas, lesiones leves agravadas y violación de domicilio, todo ello en concurso real y en un contexto de violencia familiar y de género.

La apelación había sido presentada por la Defensa Oficial, que cuestionó la prisión preventiva al sostener que los delitos imputados eran excarcelables y que existían medidas menos gravosas para garantizar el desarrollo del proceso. También planteó, de manera subsidiaria, la posibilidad de un arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Sin embargo, la Cámara entendió que persistían riesgos procesales suficientes para mantener la medida cautelar. El voto del juez Gustavo Agustín Echevarría sostuvo que “las conductas endilgadas al encartado han sido desplegadas en un contexto de violencia de género” y remarcó que existió una “renuencia a acatar las mandas judiciales dispuestas en protección de la víctima”.

Además, el magistrado señaló que el acusado habría intentado influir sobre la denunciante cuando llegó la Policía al lugar. En ese sentido citó que, según consta en la causa, “el quería convencerme que no haga nada pero yo tenía miedo”, lo que para la Cámara evidencia un posible riesgo de entorpecimiento del proceso.

En otro tramo de la resolución, el juez afirmó que “se verifica en el caso un riesgo de elusión de la justicia” debido al incumplimiento de medidas de restricción previamente ordenadas por el Juzgado de Familia de Olavarría.

Dijeron los camaristas: «se verifica en el caso un riesgo de elusión de la justicia, dado que surge que el imputado es reacio a respetar y acatar a la autoridad, lo cual se desprende del hecho de incumplir con medidas de restricción impuestas por el Juzgado de Familia N°1 de Olavarría y que se encontraban debidamente notificada desde el 01/07/2025 -abstención de realizar actos de intimidación, hostigamiento y perturbación – que pesaban sobre el mismo. De ello se deduce que no se motiva en las normas y que, por lo tanto, es de prever que no acatará las pautas que se le impongan en caso de recuperar la libertad.»

En el fallo también se destacó que el acusado registra otros procesos penales en trámite y una reciente condena de ejecución condicional en otra causa.

Finalmente, los camaristas concluyeron que “la prisión preventiva continúa siendo una medida necesaria y proporcional” frente a la gravedad de los hechos investigados y confirmaron así la resolución dictada en primera instancia por el Juzgado de Garantías N°1 de Olavarría.