Detuvieron a un hombre que se encontraba prófugo en una causa por violencia de género y otros delitos

Un hombre de 29 años fue detenido este miércoles en Olavarría tras ser declarado en rebeldía por la Justicia en el marco de una causa penal que incluye múltiples delitos, entre ellos violencia de género y atentado a la autoridad a mano armada.

La captura fue ejecutada por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera, luego de recibir la orden judicial correspondiente. Los efectivos implementaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio del implicado, logrando interceptarlo en la vía pública, en la intersección de la calle Merlo y la calle Riobamba.

El hombre se encontraba prófugo tras haber sido declarado rebelde en una causa penal unificada. Las actuaciones judiciales en su contra están caratuladas como «Violación de domicilio (dos hechos), amenazas simples, agresión con arma (dos hechos), amenazas agravadas por el uso de armas, atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada en concurso real, y lesiones leves agravadas por haber sido provocadas por un hombre a una mujer mediando violencia de género en concurso real».

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del Tribunal en lo Criminal N.º 1 del Departamento Judicial de Azul.