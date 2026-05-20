Radiografía delictiva del Departamento Judicial Azul: las investigaciones penales bajaron 6,4% en 2025

El Departamento Judicial Azul registró durante 2025 una caída del 6,4% en la cantidad de investigaciones penales iniciadas, de acuerdo a estadísticas oficiales publicadas por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y analizadas por En Línea Noticias.

Los datos, difundidos en 2026 y elaborados sobre causas iniciadas el año pasado, muestran una fuerte baja en robos y hurtos dentro de la región judicial que integran Olavarría, Azul, Tandil y otras ciudades, aunque también reflejan subas en delitos como homicidios culposos, apremios ilegales y portación de armas.

Según el informe oficial, el Departamento Judicial Azul pasó de 24.334 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas en 2024 a 22.765 durante 2025, una diferencia de 1.569 causas menos. La caída coincidió exactamente con el promedio provincial del Fuero Criminal y Correccional, que también mostró una disminución del 6,4%.

Cómo se elaboran las estadísticas judiciales

La Procuración General indicó que las estadísticas contemplan todas las IPP (Investigaciones Penales Preparatorias) iniciadas por el Ministerio Público Fiscal, tanto por delitos consumados como tentados. En los casos en que una misma investigación incluye más de un delito, el sistema estadístico contabiliza únicamente el primero registrado.

Además, salvo en homicidios, las estadísticas no discriminan entre delitos consumados y tentados. En el caso de homicidios dolosos, los datos del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) fueron ajustados posteriormente mediante relevamientos específicos realizados por las Fiscalías de Cámara de cada departamento judicial.

Delitos contra la propiedad: las bajas más marcadas

Las mayores caídas dentro del Departamento Judicial Azul se registraron en los delitos contra la propiedad, especialmente en robos y hurtos.

Las causas iniciadas por hurto descendieron de 2.912 a 2.284, una diferencia de 628 investigaciones menos y una variación interanual del -21,6%. En paralelo, las IPP por robo bajaron de 2.127 a 1.646, con una caída del 22,6% y 481 causas menos respecto de 2024.

También disminuyeron otras categorías agravadas. Los otros hurtos agravados pasaron de 58 a 44 investigaciones iniciadas (-24,1%), mientras que los otros robos agravados descendieron de 113 a 96 causas (-15%). Las IPP por robo agravado por uso de arma bajaron de 101 a 95 (-5,9%).

Dentro del mismo bloque, las investigaciones por daño pasaron de 904 a 860 (-4,9%), mientras que las causas por estafa descendieron de 1.688 a 1.589, una variación negativa del 5,9%.

La única categoría que mostró una suba dentro de este grupo fue “otros delitos contra la propiedad”, que pasó de 826 a 839 investigaciones (+1,6%).

Tomadas en conjunto, las causas por hurto, robo, daño y estafa acumularon 6.379 IPP durante 2025 en el Departamento Judicial Azul.

Homicidios, lesiones y delitos contra las personas

En el bloque de delitos contra las personas, las IPP por homicidio doloso —entre consumados y tentados— descendieron de 17 a 15, una baja del 11,8%. El informe oficial detalla que los homicidios consumados pasaron de 5 a 6, mientras que los tentados bajaron de 12 a 9.

Los “otros homicidios agravados” mostraron un leve incremento y pasaron de 11 a 12 investigaciones iniciadas (+9,1%).

En contraste, las causas por homicidio culposo registraron una de las subas porcentuales más importantes del informe. Durante 2024 se habían iniciado 35 IPP y en 2025 fueron 47, lo que representó un incremento del 34,3%.

Las investigaciones por abuso de arma de fuego descendieron de 39 a 36 (-7,7%). En tanto, las lesiones culposas aumentaron de 655 a 692 (+5,6%), mientras que las lesiones leves bajaron de 1.869 a 1.664 (-11%). Las lesiones leves agravadas también mostraron un descenso, pasando de 129 a 121 causas (-6,2%).

Pese a la baja, las lesiones leves continuaron entre las categorías con mayor cantidad de investigaciones iniciadas en el Departamento Judicial Azul, con 1.664 IPP durante 2025.

Delitos sexuales

Las estadísticas oficiales mostraron una disminución en dos de las principales categorías vinculadas a delitos contra la integridad sexual.

Las IPP por abuso sexual simple descendieron de 267 a 254, una variación del -4,9%. Las causas por abuso sexual con acceso carnal también bajaron: pasaron de 100 a 78 investigaciones iniciadas, lo que representó una caída del 22%.

En sentido contrario, la categoría “otros delitos contra la integridad sexual” mostró un incremento del 6,1%, al pasar de 114 a 121 IPP.

Amenazas, apremios ilegales y delitos contra la libertad

Las investigaciones por amenazas descendieron de 2.227 a 2.087, una diferencia de 140 causas y una variación interanual del -6,3%. Aun así, continuaron entre las categorías con mayor cantidad de IPP iniciadas dentro del Departamento Judicial Azul.

En contraste, las causas por apremios ilegales y torturas crecieron de 89 a 111, una suba del 24,7%.

Los “otros delitos contra la libertad” prácticamente no mostraron variaciones y pasaron de 379 a 374 investigaciones (-1,3%).

Estupefacientes: la categoría con más investigaciones iniciadas

Las IPP vinculadas a infracciones a la Ley N.º 23.737 de Estupefacientes volvieron a constituir la categoría individual con mayor cantidad de investigaciones iniciadas dentro del Departamento Judicial Azul.

Durante 2025 se registraron 3.289 IPP, frente a las 3.293 del año anterior. La diferencia fue de apenas cuatro causas y la variación porcentual resultó prácticamente nula (-0,1%).

Las investigaciones vinculadas a estupefacientes representaron aproximadamente el 14,4% del total de causas iniciadas durante 2025 en el Departamento Judicial Azul.

Portación de armas y delitos contra la seguridad pública

Las investigaciones por portación y tenencia de arma de fuego aumentaron de 86 a 104, lo que representó una suba del 20,9%.

Los “otros delitos contra la seguridad pública” también registraron un incremento y pasaron de 52 a 59 causas (+13,5%).

En tanto, las investigaciones agrupadas como “otros delitos contra la salud pública” pasaron de 4 a 14. Debido a los bajos valores absolutos, el informe oficial no calcula variación porcentual para estos casos.

Delitos contra la administración pública

Las causas por desobediencia aumentaron de 1.263 a 1.290, una suba del 2,1%. En tanto, las investigaciones por encubrimiento descendieron levemente de 150 a 147 (-2%). Por su parte, la categoría “otros delitos contra la administración pública” bajó de 211 a 174 investigaciones iniciadas, una variación negativa del 17,5%.

Fe pública, leyes especiales y otras categorías

Las causas agrupadas bajo delitos contra la fe pública descendieron de 236 a 231, una variación del -2,1%.

Las IPP agrupadas bajo la categoría “Leyes” aumentaron de 175 a 207, una suba del 18,3%. La Procuración incluye en este grupo investigaciones vinculadas, entre otras normas, a las leyes 13.944, 14.346 y 24.270.

La categoría “Otros delitos” pasó de 354 a 460, un incremento del 29,9%. Según el informe oficial, este grupo contempla posibles comisiones de delitos de acción pública.

En tanto, la categoría “Otros” —que incluye autolesiones, averiguaciones de causales de muerte, averiguaciones de ilícito, denuncias y hallazgos, entre otras situaciones— descendió de 2.248 a 2.052, una variación del -8,7%.

Las causas denunciadas en el Sistema del Ministerio de Seguridad bonaerense con tipificación provisoria pasaron de 1.433 a 1.504, una suba del 5%.

Las categorías con más investigaciones iniciadas

Las estadísticas oficiales muestran que las categorías con mayor cantidad de IPP iniciadas durante 2025 en el Departamento Judicial Azul fueron las vinculadas a estupefacientes, con 3.289 investigaciones, seguidas por hurto (2.284), amenazas (2.087), la categoría “Otros” (2.052), lesiones leves (1.664), robo (1.646), estafa (1.589), causas con tipificación provisoria MSBA (1.504) y desobediencia (1.290).

Comparación con el escenario provincial

A nivel provincial, la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires informó que durante 2025 se iniciaron 1.035.350 Investigaciones Penales Preparatorias entre el Fuero Criminal y Correccional y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Del total, 1.012.857 correspondieron al Fuero Criminal y Correccional, mientras que 22.493 fueron registradas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Las causas juveniles representaron el 2,2% del total provincial.

En la comparación entre Azul y el comportamiento general bonaerense aparecieron algunas diferencias relevantes. Mientras en la provincia las amenazas crecieron 3,3%, en el Departamento Judicial Azul descendieron 6,3%. Los apremios ilegales y torturas, en tanto, bajaron 13,2% a nivel provincial, aunque en Azul aumentaron 24,7%.

En toda la provincia, los delitos contra la propiedad registraron una caída del 12,3%, con fuertes descensos en robo, hurto y robo agravado por uso de arma.