Detuvieron en el centro a un joven que era buscado por la Justicia de Mar del Plata

Un joven de 24 años fue demorado este miércoles en Olavarría tras constatarse que registraba un pedido de comparendo compulsivo emitido por la Justicia de Mar del Plata.

La retención se produjo en la intersección de la calle Belgrano y la calle 9 de Julio, en momentos en que personal del Comando de Patrulla Olavarría realizaba tareas de recorrida por la zona. Al proceder a la identificación del masculino y consultar sus datos en la red informática, el sistema arrojó la vigencia de la medida judicial.

El requerimiento, con fecha de alta del 18 de mayo de 2026, corresponde a una causa caratulada como «Usurpación de inmueble en grado de tentativa».

El implicado fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera para cumplimentar los recaudos legales pertinentes. En el caso interviene el Juzgado en lo Correccional N.º 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata.