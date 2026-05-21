Un hombre y una mujer resultaron implicados en un robo calificado en Olavarría

Una mujer de 30 años fue aprehendida este miércoles por personal del Comando de Patrulla Olavarría, en colaboración con efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, luego de cometer un robo bajo la modalidad infraganti.

El hecho se produjo en la intersección de la calle General Paz y la calle 9 de Julio. Según la información oficial, se recibió un llamado al número de emergencias 911 que alertó a los uniformados. La sospechosa interceptó a otra mujer que circulaba a pie por la vía pública y, mediante intimidación con un arma blanca, le sustrajo sus pertenencias.

La retención y posterior aprehensión de la imputada se concretó en la calle 9 de Julio al 2600, frente a la sede de la Comisaría de la Mujer. Al momento de ser interceptada, la mujer portaba en sus manos el cuchillo utilizado en el ilícito.

En el procedimiento se recogieron una mochila, un encendedor, un cuchillo y un teléfono celular. La aprehendida fue trasladada a la sede policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes.

La causa fue caratulada como «Robo calificado infraganti» e interviene la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga.