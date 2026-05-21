María Celia Abalo de Roldán (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21 de mayo de 2026 a los 67 años de edad. Su esposo Atilio Pablo Roldán; sus hijos Carolina, Eugenia, Alejandra y Pablo; su hermana Graciela; sus hijos políticos; sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Velatorio: España 2942, departamento E, a partir del jueves 21 de mayo a las 10:30 horas.

Responso: Capilla ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz, el viernes 22 de mayo a las 08:30 horas.

Servicio adherido a Coopelectric.

Barrio en el que vivía: PYM. Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: Jubilada.