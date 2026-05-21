Marcelo Alfredo Mángano (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de mayo de 2026 a los 56 años de edad. Su esposa: Valeria Nasello; sus hijos: Mateo y Lucio; su madre, hermanos, sobrinos, amigos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “D”, servicio que habilita a las 6 horas; responso en la Capilla Ardiente e inhumación en el Cementerio Loma de Paz, este jueves 21 de mayo de 2026 a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino del barrio Bancario 1.

Nacido en Lamadrid.

Docente.