Mario José Kees (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21 de mayo de 2026 a los 88 años de edad. Sus hijos: Edgardo, Silvia y Bettina; su hija política: Susana; sus nietos: Estefanía, Antonella, Agustina, Milton, Thomás, Dana y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “B”, este jueves 21 de mayo de 09:00 a 13:30 horas; responso en la Capilla Ardiente e inhumación en el Cementerio Loma de Paz, jueves 21 de mayo a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino de Pueblo Nuevo.

Nacido en Olavarría.

Jubilado y pensionado.