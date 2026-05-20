Investigan dos asaltos a mano armada en comercios y detienen a un joven de 28 años

La policía de Olavarría esclareció dos hechos delictivos ocurridos el pasado domingo 17 de mayo en distintos comercios de la ciudad, logrando la detención de uno de los sospechosos y la imputación de otro implicado.

El primero de los ilícitos sucedió en un kiosco y despensa con nombre de fantasía «Lo de Mari», ubicado en la calle Chiclana al 4000. Al lugar ingresó un hombre de aproximadamente 40 años, de contextura delgada, con barba, que vestía un buzo negro con capucha y anteojos de sol. El individuo exhibió un arma de fuego tipo revólver, amenazó a los dos encargados del comercio y sustrajo una suma de dinero en efectivo para luego darse a la fuga.

El segundo episodio tuvo lugar esa misma jornada en la avenida Colón al 4100, en el comercio denominado «Hermanos Hualpa». En esa oportunidad, dos delincuentes ingresaron al local. Uno de ellos presentaba características similares al autor del primer hecho (delgado, con barba y buzo negro), mientras que el restante era un joven de unos 20 años que vestía boina negra, bombacha de campo y zapatillas negras. Tras intimidar al comerciante con un revólver, se apoderaron de dinero en efectivo y escaparon.

A partir de las denuncias, el personal del Comando de Patrullas Olavarría (CPO) y de la Comisaría Seccional Segunda inició las actuaciones correspondientes, con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 07. Las tareas investigativas incluyeron un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, entrevistas vecinales y el trabajo de la Policía Científica, cuyos peritajes permitieron individualizar a los presuntos autores.

Con los elementos probatorios reunidos, el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del doctor Carlos E. Villamarín, otorgó las órdenes de detención y de registro para tres domicilios vinculados a la causa: una vivienda en Álvaro Barros al 600, otra en Dorrego al 4000 y una tercera en Hipólito Yrigoyen al 4000, este último señalado como el sitio utilizado para ocultar elementos de interés.

Los procedimientos arrojaron resultado positivo. En los operativos se secuestraron prendas de vestir que guardan directa relación con las utilizadas en los asaltos y se hizo efectiva la detención de un hombre de 28 años. El aprehendido fue trasladado a la sede de la Comisaría Segunda, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. Por su parte, el otro sujeto involucrado fue notificado de la formación de la causa por el artículo 60 del Código Procesal Penal, continuando el proceso en libertad bajo los términos del artículo 161.

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