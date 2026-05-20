Un motociclista de 19 años con una fractura tras un choque

​Un siniestro vial se produjo en la tarde de este miércoles en la intersección de las calles José Luis Torres y Leal. En el lugar colisionaron un automóvil Fiat Palio y una motocicleta de 125 centímetros cúbicos.

​La motocicleta era conducida por un joven de 19 años que, producto del impacto, sufrió la fractura de una de sus piernas. El herido recibió las primeras curaciones en el lugar por parte del personal médico del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura y luego fue derivado a la guardia de emergencias del centro de salud pública.

​Con respecto a la mecánica del hecho, la motocicleta circulaba por la calle Leal, mientras que el automóvil lo hacía por José Luis Torres.

​En el sitio trabaja personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que se encarga de resguardar la escena y ordenar el tránsito de la zona, el cual se encuentra parcialmente interrumpido.