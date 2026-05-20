Martín Endere participó de un encuentro clave entre sectores económicos y el mercado asegurador

El diputado provincial, Martín Endere, participó del Encuentro de Sectores Económicos y el Mercado Asegurador (SEMAS), realizado el pasado viernes en la localidad de Tigre, donde se reunieron referentes del ámbito industrial, productivo y asegurador.

El evento contó con la presencia del Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Gentile; y el presidente de la red de Parques Industriales, Dario Parlascino, entre otros actores del sector.

Según detalló Endere, también participaron representantes de los sectores educativos, productivos y de parques industriales de la provincia de Buenos Aires, en un espacio de intercambio sobre el rol del seguro en la economía.

El legislador señaló que durante el encuentro se debatió sobre el seguro como “pieza fundamental del desarrollo” y la posibilidad de generar alianzas estratégicas entre el mercado asegurador y los distintos sectores económicos.

Asimismo, Endere destacó las discusiones vinculadas al “rol estratégico del seguro en el desarrollo económico, la solvencia del sistema y los desafíos de modernización del mercado asegurador argentino”.

Durante la jornada también se analizaron los principales riesgos asegurables en entornos industriales y el papel de los productores de seguros como actores centrales en la educación financiera.

Finalmente, el diputado remarcó que, según lo expuesto por el Superintendente de Seguros de la Nación, las aseguradoras cumplen un rol clave en la generación de inversiones de largo plazo, además de brindar previsibilidad y protección a las empresas frente a distintos riesgos y contingencias.