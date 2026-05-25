Redes sociales, fugas y millones robados: cómo operaba la banda internacional vinculada al robo en la casa de Del Potro

La investigación que derivó en la desarticulación de una organización criminal internacional vinculada al robo en una vivienda relacionada con Juan Martín del Potro permitió reconstruir el sofisticado mecanismo con el que operaba la banda integrada mayoritariamente por ciudadanos chilenos.

Según la información difundida tras el denominado operativo “Match Point”, la estructura estaba especializada en robos a deportistas profesionales, figuras públicas y personas de alto poder adquisitivo tanto en Argentina como en Estados Unidos.

La causa avanzó en paralelo entre la Justicia bonaerense y organismos internacionales, luego de detectarse que varios de los sospechosos tenían pedidos de captura internacional y alertas rojas de Interpol emitidas a solicitud de Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación impulsada por el FBI, durante los últimos dos años la organización habría concretado robos en viviendas de figuras vinculadas a ligas deportivas como la NBA, la NFL y la NHL. Entre los elementos sustraídos se encontraban joyas, relojes de alta gama, dinero en efectivo y otros objetos de valor por un monto superior a los 2 millones de dólares.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la modalidad utilizada para seleccionar objetivos. Según se indicó, los integrantes de la banda realizaban tareas de inteligencia mediante redes sociales y plataformas digitales, donde obtenían información sobre domicilios, viajes, horarios y movimientos de las víctimas.

Con esos datos determinaban cuándo las viviendas permanecían vacías y ejecutaban los robos aprovechando la ausencia de moradores.

La investigación local se inició tras el asalto registrado el pasado 15 de mayo en una propiedad vinculada al ex tenista tandilense Juan Martín del Potro. A partir de allí, la SubDDI Tandil y la UFI N° 16 avanzaron con análisis de cámaras de seguridad, antenas telefónicas y tareas de inteligencia criminal.

Las imágenes captadas por el Centro de Monitoreo de Tandil permitieron identificar el vehículo utilizado por los sospechosos y reconstruir sus desplazamientos por distintas localidades bonaerenses.

El avance de la pesquisa derivó en un operativo realizado en la terminal de Retiro por personal de Interpol y la Policía Federal Argentina, donde fueron detenidos dos ciudadanos chilenos que intentaban viajar hacia Posadas, presuntamente para luego cruzar ilegalmente hacia Chile.

Posteriormente, otros integrantes fueron capturados en Junín en un operativo coordinado con la Policía bonaerense. Además, autoridades chilenas confirmaron la detención de otro sospechoso vinculado a la misma estructura criminal.

En total quedaron detenidas seis personas: cinco ciudadanos chilenos y un argentino, todos acusados de integrar una organización criminal transnacional dedicada al robo planificado contra figuras de alto perfil.