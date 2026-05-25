Irma Margot Valerga Desancio (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 24 de mayo de 2026 a los 100 años de edad.
Su hija Silvia Rubio y Carlos Gustavo Arce; familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.
Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “D”, desde las 11:00 y hasta las 12:00 horas del lunes 25 de mayo. Responso en la Capilla Ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el martes 26 de mayo a las 10:30 horas.
Servicio adherido a Coopelectric.
Vecina del Microcentro.
Nacida en Olavarría.
Jubilada