Irma Margot Valerga Desancio (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de mayo de 2026 a los 100 años de edad.

Su hija Silvia Rubio y Carlos Gustavo Arce; familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “D”, desde las 11:00 y hasta las 12:00 horas del lunes 25 de mayo. Responso en la Capilla Ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el martes 26 de mayo a las 10:30 horas.

Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina del Microcentro.

Nacida en Olavarría.

Jubilada