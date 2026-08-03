Colonia San Miguel: denuncian que un niño cayó en un pozo y crecen los reclamos por el estado de una calle

Vecinos de Colonia San Miguel volvieron a manifestar su preocupación por el deterioro de la calle Colón al 1300, donde aseguran que la presencia de profundos pozos y la acumulación de agua representan un riesgo para quienes transitan por el lugar. El reclamo cobró mayor visibilidad luego de que una vecina denunciara que un niño cayó en uno de los baches durante el último fin de semana.

La denuncia fue realizada a través de una publicación en redes sociales, en la que la vecina expresó su malestar por la falta de respuestas a los reiterados pedidos dirigidos a la Delegación Municipal.

«La calle de mi casa, Colonia San Miguel, Colón 1374. Señor delegado, me cansé de decirle. Mire lo que es esto, una vergüenza. El sábado se cayó un chiquito en el pozo grande. A ver si se acuerdan de nosotros», escribió.

Las imágenes que acompañan la publicación muestran una calle de tierra con numerosos pozos de importantes dimensiones, muchos de ellos cubiertos por agua, lo que dificulta advertir su profundidad y complica la circulación tanto de vehículos como de peatones.

El reclamo también pone el foco en la necesidad de realizar tareas de mantenimiento en ese sector de la localidad, donde los vecinos aseguran que el estado de la calzada se ha deteriorado con el paso del tiempo.