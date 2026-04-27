Bianco afirmó que Nación le quitó a la Provincia “más de medio presupuesto anual”

El ministro de Gobierno bonaerense sostuvo que entre deuda, caída de recursos nacionales y menor recaudación, Buenos Aires perdió 24,6 billones de pesos.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la provincia de Buenos Aires sufrió una pérdida de 24,6 billones de pesos por deudas del Gobierno nacional y por el impacto de la crisis económica sobre los recursos provinciales.

En una exposición con duras críticas hacia la administración de Javier Milei, el funcionario sostuvo que solo por deudas reclamadas a Nación el monto asciende a 16,7 billones de pesos, actualizado a marzo de 2026.

“El total de lo que nosotros le estamos reclamando de deudas al Gobierno nacional son esos 16,7 billones”, señaló.

Pero remarcó que ese cálculo no agota el perjuicio económico para la Provincia. Según explicó, el gobierno bonaerense realizó además una estimación sobre recursos que dejaron de ingresar producto de la recesión.

“Hicimos una estimación de cuánto se perdió de recursos de origen nacional que deberían llegar si la economía marchara razonablemente bien a la provincia de Buenos Aires y la caída de nuestra propia recaudación por la crisis económica”, sostuvo.

De acuerdo con ese planteo, a la deuda directa se suman 5,3 billones de pesos por caída de recursos nacionales y 2,6 billones por menor recaudación provincial.

“En total, nos han quitado 24,6 billones”, afirmó Bianco.

El ministro sostuvo que esa cifra representa un impacto extraordinario sobre las cuentas bonaerenses y elevó el tono político de sus críticas al asegurar: “Más de medio presupuesto anual le ha robado Milei a la provincia de Buenos Aires”.