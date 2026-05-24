Mientras se lleve adelante el desfile, la LLA de Olavarría realizará un “Cabildo Abierto” este 25 de Mayo

Mientras sobre la calle Rivadavia se desarrolle el desfile patrio organizado por el Municipio, a pocas cuadras La Libertad Avanza llevará adelante un “Cabildo Abierto” destinado a vecinos de la ciudad en la intersección de Alsina y San Martín.

La actividad se realizará este domingo 25 de Mayo desde las 10:30 y, según indicaron desde el espacio político, tendrá como objetivo escuchar inquietudes y propuestas vinculadas a distintas problemáticas locales.

“Este 25 de Mayo queremos volver al espíritu que dio origen a nuestra Patria: ciudadanos participando, debatiendo y haciéndose escuchar”, señalaron desde la organización de la convocatoria.

Además, expresaron que buscan recibir planteos relacionados con seguridad, trabajo, infraestructura, servicios y educación, entre otros temas que afectan la vida cotidiana de los vecinos.

“Creemos que la política tiene que dejar de hablar por la gente y empezar a escucharla”, manifestaron.

Lo de Olavarría no será un hecho aislado sino que responde a una estrategia provincial impulsada por el armador libertario Sebastián Pareja.

En cada municipio, los representantes de LLA tendrán la tarea de relevar y ordenar las principales problemáticas locales para, a partir de ese diagnóstico, construir una agenda política con base territorial. “Así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia”.

Desde la organización explicaron que toda la información que se logre relevar será sistematizada a nivel provincial para luego elaborar propuestas legislativas y de gestión para “las necesidades reales de los bonaerenses”.