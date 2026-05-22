Se organiza el kicillofismo: José Eseverri en Azul junto con Carlos Bianco y dirigentes del MDF

Fuente: Séptima Sección – Agua y Aceite

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó este fin de semana una actividad política en la ciudad de Azul junto a dirigentes de la séptima sección electoral vinculados al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio referenciado en el gobernador Axel Kicillof.

En el encuentro participó el exintendente de Olavarría, José Eseverri, quien compartió una fotografía junto a dirigentes regionales y funcionarios bonaerenses.

Además de la diputada provincial y anfitriona Laura Aloisi, estuvieron presentes el vicepresidente de Aubasa, Walter Abarca; el presidente del PJ de Saladillo, Fabián Salguero; el dirigente saladillense Danilo Mengarelli; los alvearenses Gaudencio Fernández y Romanela Fernández; y el subadministrador del Instituto de la Vivienda bonaerense, Hernán Ralinqueo.

Durante su paso por Azul, Bianco brindó además una conferencia de prensa donde fue consultado por el medio “Agua y Aceite TV” sobre una eventual candidatura a gobernador bonaerense.

Ante esa posibilidad, respondió: “No es una cuestión de gustos, gran parte de los que estamos acá somos militantes peronistas y siempre vamos a querer representar a nuestro pueblo, en el lugar que toque”.

Luego agregó: “A veces te toca de concejal, a veces de intendente, a veces de gobernador, a veces de ministro, a veces de funcionario; a todos nos gustaría representar a nuestro pueblo. Yo soy bonaerense y por supuesto que me gustaría representar a nuestro pueblo”.

Bianco también remarcó su alineamiento político con Kicillof y sostuvo: “Siempre hice lo que diga el Gobernador. Nunca le pedí un cargo, él me los ofreció y yo se los acepté con mucho orgullo, honor o responsabilidad. Si el gobernador me pide un cargo u otro, o me sugiere algo, me sentaré con él y lo hablaré”.

El encuentro volvió a mostrar movimientos de armado político dentro del espacio que responde al gobernador bonaerense, con presencia de dirigentes de distintos distritos de la séptima sección electoral.