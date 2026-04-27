Imágenes exclusivas drone En Línea: Importante incendio en una vivienda del country Sauveterre

Un importante incendio se registró este lunes en una vivienda del Sauveterre Polo & Country Club, donde trabajaron dos dotaciones de Bomberos, una cisterna de apoyo y la Unidad 16, a cargo del oficial Ponce.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el foco ígneo afectó una vivienda ubicada sobre el lateral del predio que da a calle 157.

Durante el operativo, los voluntarios desplegaron tareas en la parte posterior de la propiedad para controlar el fuego.

En el lugar también se observó presencia policial y una importante columna de humo visible desde inmediaciones del barrio cerrado.

Por tratarse de un predio privado no fue posible acceder al interior del country, aunque el operativo pudo registrarse desde el exterior mediante imágenes aéreas tomadas con el drone de En Línea Noticias.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas que originaron el incendio ni si hubo personas afectadas.