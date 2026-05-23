Contenido sensible| Derecho a replica: El olavarriense Luis Randazzo cuestionó el proceso judicial que terminó con su condena

Luego de que En Línea Noticias informara sobre un nuevo revés judicial para el olavarriense Luis Randazzo en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el hombre condenado en una causa por abuso sexual envió un extenso escrito a este medio donde cuestionó distintos aspectos de la investigación, de los juicios realizados y de las resoluciones judiciales adoptadas en su contra.

En el inicio del mensaje enviado a esta redacción se quejó del tratamiento periodístico de un hecho que tuvo altísimo impacto público y, que, desde el primer día En Línea Noticias ha informado “Yo entiendo tu trabajo, pero veo que sacan cosas iguales a las mías o peores y no ponen fotos ni nombre. Si tienen algún problema personal conmigo me gustaría aclararlo«, dijo.

En otro tramo del descargo hizo referencia a una de las acusaciones incorporadas en la causa. En particular hizo mención a la denuncia de una adolescente que había señalado que el condenado la había «tocado en un boliche bailable.»

Randazzo también apuntó contra declaraciones realizadas por su hija durante la investigación judicial. Los datos que aporta Randazzo en su réplica mencionan a otras personas por lo que por razones legales no serán consignadas en la presente.

Además agregó que durante este tiempo su hija, que fue quien lo denunció, cambió en más de una oportunidad sus versiones respecto a lo sucedido y que incluso estuvo a punto de retirar la denuncia en su contra, denuncia que terminó en condena.

En relación al segundo juicio por jurados manifestó: “Solo fue un testigo y nunca habló de haber visto algo”.

También cuestionó actuaciones judiciales posteriores y afirmó: “El Juzgado de Azul mandó los videos de los juicios todos cortados a Casación”. Sobre ello añadió: “Uno de los jueces dijo que ni siquiera tendría que estar preso, que estaba todo muy mal hecho. Y los otros dos jueces dijeron que el recurso de mi abogado estaba muy bien argumentado, pero que ellos no podían pasar por arriba de la pena que me dio la jueza”.

En otro tramo del escrito expresó: “A mí me condenaron 12 personas que jamás me vieron en su vida” y añadió: “Tenían que hacer un careo entre hermanas y Georgina con su mamá, y tampoco lo hicieron”.

Randazzo también cuestionó la incorporación de otros testimonios durante el segundo debate oral. Sobre ello indicó: “Llevaron cuatro chicas que no estaban de testigo y hablaron de cosas que supuestamente habían pasado conmigo hacía 12 años atrás más o menos”.

Luego detalló distintos relatos brindados durante el juicio, que por cuestiones de respeto a terceros involucrados no se mencionarán en el presente.

Finalmente se refirió a otra declaración testimonial: “La última dijo que de los 13 a los 15 años fue alumna mía y eso sí es cierto, pero dijo que le pegaba y la tocaba adelante de toda la clase, más de 30 alumnos. Después dijo que a los 18 años me fue a pedir trabajo a La Farola y trabajó conmigo. Eso también es verdad, que fue alumna mía y empleada”.

En el cierre del escrito enviado a este medio sostuvo: “cómo la jueza permitió que declaren cuatro personas que no eran testigos. Hay mucha corrupción en la Justicia”.

Tal como informó En Línea Noticias, la Suprema Corte bonaerense rechazó recientemente un nuevo planteo impulsado por la defensa de Randazzo, lo que significó otro revés judicial en el marco de la causa.