Un joven fue detenido tras provocar disturbios en la vía pública

Un joven de 23 años fue detenido este viernes en un procedimiento realizado en una vivienda ubicada sobre calle 19 al 2700, en Olavarría, luego de un llamado al servicio de emergencias 911.

De acuerdo con lo informado oficialmente, personal del Comando de Patrullas Olavarría acudió al lugar tras una denuncia que advertía sobre la presencia de un hombre agresivo y ocasionando molestias en la vía pública.

Al arribar, los efectivos identificaron al hombre, quien, según se indicó, se encontraba en aparente estado de ebriedad, profiriendo gritos e incitando a pelear al personal policial, situación que alteraba el orden público.

Ante esta situación, se dispuso la detención del joven y su posterior traslado a la sede de la Comisaría Primera de Olavarría, por razones de jurisdicción.

La causa fue caratulada como “Infracción a los artículos 35, 72 y 74 inciso A de la Ley 8031/73” con intervención del Juzgado Correccional de Olavarría.