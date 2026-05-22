Una motociclista fue trasladada al hospital tras un siniestro vial en Avenida Alberdi

Este viernes se produjo un hecho de tránsito en la intersección de la avenida Álvaro Barros y la avenida Alberdi. En el lugar, por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil marca Chevrolet y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, en momentos en que ambos rodados circulaban por la avenida en dirección hacia la avenida Colón.

A raíz del impacto, una mujer que se trasladaba en el vehículo de menor porte sufrió heridas y recibió atención médica en el lugar por parte del personal del Hospital Municipal, que posteriormente determinó su traslado al centro de salud para una evaluación más compleja.

Tras el arribo del personal policial, la circulación vehicular en el sector se vio interrumpida de manera parcial a la espera de conocer la gravedad de las lesiones de la persona afectada.