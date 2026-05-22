Un ciclista sufrió lesiones tras un siniestro vial

​Un hombre de alrededor de 70 años que circulaba en bicicleta resultó herido en la mañana de este viernes tras ser rozado por un automóvil en la intersección de la avenida Urquiza y la calle Roque Sáenz Peña.

​El hecho ocurrió cuando ambos rodados circulaban en la misma dirección. El ciclista intentó esquivar un camión que se encontraba estacionado en el lugar y fue rozado por un automóvil Volkswagen Suran conducido por otro hombre.

​A raíz del impacto y la posterior caída, el conductor de la bicicleta sufrió diversos golpes, por lo que fue asistido y trasladado al Hospital Municipal Héctor Cura en una ambulancia del servicio de salud pública local. En principio, se informó que las lesiones sufridas son de carácter leve y no revisten gravedad.

​En el sitio del hecho trabajó personal del Comando de Patrullas de Olavarría (CPO). El tránsito vehicular permaneció desviado en avenida Urquiza y Roque Sáenz Peña, en dirección a la avenida Sarmiento, para permitir las tareas correspondientes.