Senadores de la Séptima se reunieron con el presidente del Colegio de Magistrados de Azul

El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul, Pablo Quaranta, mantuvo una reunión institucional con los senadores provinciales de la Séptima Sección Electoral María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz.

Durante el encuentro se dialogó sobre el proyecto de autarquía del Poder Judicial y también se abordaron distintas cuestiones vinculadas al funcionamiento y las necesidades del Departamento Judicial de Azul.

La reunión se desarrolló como un espacio de intercambio institucional orientado al fortalecimiento del sistema judicial en la región.