Bomberos y Defensa Civil evacuaron la Escuela 4 por la explosión de un calefactor

Policiales
Por En Linea Noticias 0

​Una dotación de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil intervinieron este viernes por la tarde en la Escuela N° 4, ubicada en la intersección de las calles Chacabuco y San Martín, en el barrio Pueblo Nuevo, a raíz de la explosión de un calefactor en el interior del edificio.

​El hecho movilizó a la unidad número 16 del Cuartel Central de Bomberos y al móvil número 1 de Defensa Civil. Los efectivos de ambas fuerzas trabajaron en el lugar para evaluar la gravedad de la situación y asegurar las instalaciones.

​Por prevención, tras registrarse la explosión y dar aviso a los servicios de emergencias, el personal docente de la institución activó el protocolo de evacuación. Los alumnos del turno tarde fueron retirados del edificio y trasladados de forma preventiva a la plaza López Camelo, situada frente al establecimiento educativo.

​Durante el operativo, algunos padres se acercaron al lugar para retirar a los estudiantes, mientras que el resto de los alumnos permaneció a resguardo de los docentes a la espera de la finalización de las tareas de inspección.

​En el sector también se hizo presente personal de Control Urbano, que procedió a efectuar un corte de tránsito en las inmediaciones para facilitar el trabajo de las unidades de emergencia.

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