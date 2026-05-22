Abelardo Oscar Vidal «La Mona» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de Mayo de 2026 a los 79 años de edad. Sus hijas; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietas; su hermana; su hermano político; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

No se realiza velatorio ni responso. Sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

El extinto vivía en el barrio Provincias Unidas, era oriundo de Olavarría y se desempeñaba como jubilado. Servicio adherido a Coopelectric.