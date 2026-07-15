María Elsis Kain de Rebuffoni (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de julio de 2026 a los 92 años de edad. Vecina del barrio Luján, era nacida en la localidad de Azul y se encontraba jubilada del Servicio Penitenciario.

Participan de su fallecimiento su hija Perla, sus nietos, sus bisnietos, familiares y amigos.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «D», desde las 10:30 hasta las 14:30 horas de este miércoles 15 de julio. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y posteriormente sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

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