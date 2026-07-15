Alicia Estela Ojues viuda de Ibáñez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de julio de 2026 a los 95 años de edad. Vecina del barrio Sarmiento Norte, era nacida en la localidad de Bolívar y se encontraba jubilada y pensionada.

Participan de su fallecimiento sus nietos, sus nietos políticos, sus bisnietos, sus tataranietos y demás deudos.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «B», a partir de las 10 horas de este miércoles. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y posteriormente serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el jueves 16 de julio a las 10:30 horas.

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