Miguel Arenal «El Zorro» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de Mayo de 2026 a los 82 años de edad. Su esposa Amelia; sus hijos: Silvia, Yanina, Marcelo y Alejandro; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se lleva a cabo en España 2942, Departamento «C», desde el viernes 22 de mayo a las 12:30 horas, con horario de cierre a confirmar. Se realizará un responso en la capilla ardiente y sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el sábado 23 de mayo a las 09:30 horas.

El extinto vivía en el barrio Pueblo Nuevo, era oriundo de Neuquén y se desempeñaba como jubilado de la construcción. Servicio adherido a Coopelectric.