¿Tenés pensado una escapada?: Mayo comienza con un nuevo fin de semana largo

El próximo viernes 1° de mayo, feriado nacional por el Día del Trabajador, abrirá un nuevo fin de semana largo de tres días y volverá a generar cambios en la actividad habitual, desde el funcionamiento del transporte hasta la atención en organismos públicos y servicios esenciales.

Se trata de uno de los feriados inamovibles del calendario nacional y, al coincidir con viernes, conformará otro descanso extendido que también podría movilizar el turismo interno.

De acuerdo con lo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo, la fecha tiene carácter de descanso obligatorio, con el mismo tratamiento legal que el descanso dominical.

En ese marco, distintos servicios funcionarán con esquemas especiales. Se prevé que el transporte público opere con frecuencia reducida, similar a domingos y feriados, mientras que bancos, oficinas públicas y otras dependencias tendrán atención suspendida o limitada.

También podrían aplicarse cronogramas especiales en servicios municipales y mantenerse guardias mínimas en áreas esenciales, como ocurre habitualmente en jornadas feriadas.

Además del impacto operativo, la fecha tiene una fuerte carga histórica. El 1° de mayo se conmemora en Argentina desde 1930 en homenaje a los Mártires de Chicago, símbolo de la lucha obrera por mejores condiciones laborales y la jornada de ocho horas.

Después del 1° de mayo, el calendario oficial aún contempla varios feriados y nuevos fines de semana largos:

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo 15 de junio: feriado por Güemes (traslado del 17 de junio)

feriado por Güemes (traslado del 17 de junio) 20 de junio: Día de la Bandera

Día de la Bandera 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia 10 de julio: día no laborable con fines turísticos

día no laborable con fines turísticos 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín

Paso a la Inmortalidad de San Martín 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural 23 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional

feriado por el Día de la Soberanía Nacional 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

día no laborable con fines turísticos 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre: Navidad

Con este feriado, mayo comenzará con otra oportunidad para una escapada o descanso extendido, en un año que todavía mantiene varias fechas marcadas para nuevos fines de semana largos.