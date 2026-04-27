¿Tenés pensado una escapada?: Mayo comienza con un nuevo fin de semana largo
El feriado del 1° de mayo volverá a modificar servicios, transporte y actividad en distintas dependencias. Qué alcance tiene y cómo sigue el calendario 2026.
El próximo viernes 1° de mayo, feriado nacional por el Día del Trabajador, abrirá un nuevo fin de semana largo de tres días y volverá a generar cambios en la actividad habitual, desde el funcionamiento del transporte hasta la atención en organismos públicos y servicios esenciales.
Se trata de uno de los feriados inamovibles del calendario nacional y, al coincidir con viernes, conformará otro descanso extendido que también podría movilizar el turismo interno.
De acuerdo con lo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo, la fecha tiene carácter de descanso obligatorio, con el mismo tratamiento legal que el descanso dominical.
En ese marco, distintos servicios funcionarán con esquemas especiales. Se prevé que el transporte público opere con frecuencia reducida, similar a domingos y feriados, mientras que bancos, oficinas públicas y otras dependencias tendrán atención suspendida o limitada.
También podrían aplicarse cronogramas especiales en servicios municipales y mantenerse guardias mínimas en áreas esenciales, como ocurre habitualmente en jornadas feriadas.
Además del impacto operativo, la fecha tiene una fuerte carga histórica. El 1° de mayo se conmemora en Argentina desde 1930 en homenaje a los Mártires de Chicago, símbolo de la lucha obrera por mejores condiciones laborales y la jornada de ocho horas.
Después del 1° de mayo, el calendario oficial aún contempla varios feriados y nuevos fines de semana largos:
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 15 de junio: feriado por Güemes (traslado del 17 de junio)
- 20 de junio: Día de la Bandera
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 10 de julio: día no laborable con fines turísticos
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 23 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional
- 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
Con este feriado, mayo comenzará con otra oportunidad para una escapada o descanso extendido, en un año que todavía mantiene varias fechas marcadas para nuevos fines de semana largos.