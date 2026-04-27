Un ex candidato a concejal de LLA dará una charla sobre la legalidad de tasas municipales

El abogado Federico Alem, ex candidato a concejal y actual concejal suplente de La Libertad Avanza, encabezará en Olavarría una charla abierta sobre tasas municipales, fallos judiciales y herramientas legales para reclamar, en una actividad orientada a productores, comerciantes y actores del sector privado.

La propuesta, titulada “Tasas bajo la lupa: qué dice la Justicia y cómo defenderte”, se realizará el próximo jueves 30 de abril a las 19 en la Cámara Empresaria, ubicada en España 2882.

Según se informó, el encuentro estará centrado en fallos recientes y en el análisis jurídico sobre la legalidad de determinadas tasas, un tema que viene generando debate en ámbitos productivos y judiciales.

La convocatoria apunta además a brindar información sobre qué puede reclamarse, cómo hacerlo y qué respaldo jurídico existe actualmente, en un escenario atravesado por cuestionamientos sobre presión tributaria y litigios vinculados a tasas municipales.

La actividad será abierta y busca generar un espacio de intercambio para quienes producen, invierten y participan de la economía local.