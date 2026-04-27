Rurales del Sudeste bonaerense evalúan avanzar por vía judicial contra tasas municipales

Fuente: ABC Rauch

Las Sociedades Rurales del Sudeste, que representan a 16 distritos y están adheridas a CARBAP, advirtieron que permanecen atentas a avanzar con reclamos judiciales por tasas municipales, en medio de cuestionamientos por el estado de los caminos rurales y el destino de los fondos que aportan productores agropecuarios.

La definición surgió tras una reunión realizada días atrás en la Sociedad Rural de Rauch, donde participó el abogado constitucionalista Jorge Moroni, quien expuso sobre herramientas judiciales disponibles para cuestionar tasas que —según esa postura— carecen de contraprestación efectiva.

El encuentro se dio en un contexto marcado por un nuevo otoño lluvioso y renovadas críticas por el estado de la infraestructura vial rural, eje recurrente del debate sobre el uso de los recursos provenientes de la tasa vial.

Fallos y advertencia de judicialización

Durante la reunión se analizaron antecedentes judiciales favorables obtenidos por el estudio de Moroni junto al abogado Juan Pedro Merbilháa, en causas impulsadas por productores de Azul y Daireaux, donde municipios fueron condenados a devolver cobros de tasas por servicios no prestados o sin asignación clara.

Según plantearon desde las entidades, esos antecedentes abren la posibilidad de replicar reclamos en otros distritos donde se repitan situaciones similares.

En ese marco, Moroni sostuvo que la base del planteo jurídico es que las tasas deben tener contraprestación, criterio que —se señaló— viene siendo receptado por tribunales.

Además de evaluar eventuales litigios, el abogado recomendó profundizar los canales institucionales previos, con participación en ordenanzas, asambleas de mayores contribuyentes, comisiones y sesiones de concejos deliberantes, antes de llegar a la instancia judicial.

Tasas bajo cuestionamiento

En el encuentro también se mencionó el proyecto impulsado por la Sociedad Rural de Rauch para eliminar gradualmente la tasa de Guías, Marcas y Señales, aún sin aprobación definitiva.

Sobre ese tributo, Moroni sostuvo que carecería de contraprestación concreta y diferenció esa situación de otras obligaciones como los DTe de SENASA, vinculados a controles sanitarios.

Según transmitieron desde las rurales, también se planteó la necesidad de avanzar con reclamos que interpelen a los municipios sobre el uso de recursos provenientes del sector agropecuario.

Distritos con diferencias en la gestión vial

El comunicado difundido por las entidades incluyó además un diagnóstico sobre la situación de caminos rurales en los 16 distritos representados.

Entre los casos señalados como de mejor gestión mencionaron a Tandil, Benito Juárez, San Cayetano, General Lavalle y General Madariaga. En un segundo grupo ubicaron a Mar Chiquita, Rauch, Maipú, Lobería, Ayacucho y Balcarce, donde señalaron críticas pero también diálogo.

Con mayores dificultades mencionaron a Adolfo Gonzales Chaves, mientras que entre los escenarios más críticos ubicaron a General Pueyrredón, General Alvarado, Necochea y General Guido, donde describieron respuestas escasas o inexistentes por parte de municipios.

El posicionamiento dejó planteada una advertencia: donde no haya respuestas políticas o administrativas, las entidades rurales evalúan llevar el debate por las tasas al terreno judicial.