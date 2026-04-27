IA en la Justicia: El Colegio de Abogados de Azul difunde una guía de uso

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul elaboró una guía de buenas prácticas para el uso de inteligencia artificial en el ejercicio de la abogacía, en un contexto regional donde comienzan a multiplicarse advertencias judiciales sobre el uso inadecuado de estas herramientas en presentaciones profesionales.

La iniciativa se conoció luego de distintas advertencias emanadas por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul. Entre ellos, la resolución del Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría que fue dejada sin efecto tras detectarse citas inexistentes generadas por inteligencia artificial en una presentación, y la advertencia emitida por la Cámara Civil de Azul a un abogado por el uso inadecuado de estas tecnologías en un escrito judicial. Ambos casos pusieron en discusión la confiabilidad de los sistemas de IA en el ámbito jurídico.

En ese contexto, el Colegio de Abogados presentó un documento que establece lineamientos destinados a promover un uso responsable, ético y supervisado de estas herramientas, especialmente las de tipo generativo, utilizadas hoy para la búsqueda de información, la redacción de borradores y el análisis de grandes volúmenes de datos.

El texto advierte que la inteligencia artificial no reemplaza el criterio profesional del abogado ni su responsabilidad sobre los contenidos que presenta o suscribe. También señala que estos sistemas pueden generar información “plausible pero incorrecta”, lo que obliga a una verificación constante por parte del profesional.

La guía remarca además que el control humano debe estar presente en todas las etapas del trabajo jurídico y que las decisiones no pueden ser delegadas en sistemas automatizados. En ese sentido, se insiste en que el uso acrítico de estas herramientas puede afectar la calidad del servicio jurídico e incluso comprometer garantías del debido proceso.

Otro de los ejes centrales es la protección de datos y el secreto profesional. Se recomienda evitar la carga de información sensible en plataformas que no ofrezcan garantías suficientes de seguridad, promover la anonimización de datos y revisar las políticas de privacidad antes de su utilización.

Asimismo, el Colegio subraya la necesidad de capacitación continua ante la evolución constante de estas tecnologías, entendiendo que su incorporación al ámbito legal exige actualización permanente en aspectos técnicos, éticos y jurídicos.

Finalmente, el documento sostiene que el uso de inteligencia artificial no modifica la estructura de responsabilidades en el ejercicio profesional. El abogado continúa siendo el único responsable de lo que firma o presenta, reafirmando la indelegabilidad del juicio jurídico.