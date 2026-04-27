Del papelón a la carta documento: Piden que Guillermo Lascano se rectifique por sus dichos sobre el marido de Adela Casamayor

Víctor Hugo Obando, esposo de la concejala del Partido Libertario Adela Casamayor, envió una carta documento al edil de La Libertad Avanza Guillermo Lascano, a quien intimó a rectificarse por declaraciones que considera “agraviantes y absolutamente falsas” realizadas en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría.

El conflicto se originó a partir de una discusión en el recinto vinculada a un pedido de información sobre el desempeño de Lascano y derivó en cruces políticos entre las partes, con referencias a situaciones personales y patrimoniales. Aquella sesión quedó marcada por la intensidad del intercambio entre Casamayor y Lascano, en un episodio que elevó el nivel de tensión dentro del cuerpo deliberativo.

En su presentación, Obando señaló que otorgó un plazo de 48 horas para que el concejal “cese con estas manifestaciones y se rectifique”, al sostener que los dichos afectan su honor, su buen nombre y su derecho a la intimidad.

Asimismo, indicó que puso en conocimiento la situación ante PAMI Nivel Central, en el marco de lo que considera un hecho de gravedad institucional.

“Si no hay una rectificación inmediata, avanzaré con acciones civiles y penales”, advirtió Obando, quien cerró su comunicado con una definición política: “No todo vale en la política: la verdad y el respeto no se negocian”.