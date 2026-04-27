Aumentó el transporte público

Desde este lunes comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario del servicio público de transporte de pasajeros en Olavarría, que alcanza tanto a las líneas urbanas como interurbanas.

En el caso del transporte urbano, el boleto mínimo quedó fijado en 1.717 pesos, mientras que la tarifa social se estableció en 772,65 pesos.

Para el transporte interurbano, las tarifas varían según línea y recorrido.

En la línea 509 (Olavarría – AOMA – Villa Mi Serranía – Loma Negra), el boleto mínimo es de 1.463 pesos, con tarifa social de 658,35 pesos. El trayecto Olavarría–Loma Negra tiene un valor de 1.637 pesos (tarifa social 736,65 pesos), mientras que Olavarría–Villa Mi Serranía cuesta 1.669 pesos (tarifa social 751,05 pesos).

En la línea 510 (Olavarría – Sierras Bayas – Colonia San Miguel), el boleto mínimo es de 1.463 pesos y la tarifa social de 658,35 pesos. El viaje a Sierras Bayas asciende a 1.804 pesos (tarifa social 811,80 pesos) y a Colonia San Miguel a 1.936 pesos (tarifa social 871,20 pesos).

En tanto, en la línea 514 (Olavarría – Sierra Chica – Hinojo – Colonia Hinojo), el boleto mínimo también es de 1.463 pesos, con tarifa social de 658,35 pesos. Los recorridos presentan valores como Olavarría–Sierra Chica a 1.525 pesos (tarifa social 686,25 pesos), Olavarría–Hinojo a 1.669 pesos (tarifa social 751,05 pesos) y Olavarría–Colonia Hinojo a 1.637 pesos (tarifa social 736,65 pesos), entre otros tramos.

El nuevo esquema ya se encuentra en vigencia y afecta a todos los servicios urbanos e interurbanos del partido.