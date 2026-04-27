General Alvear: desarticulan una organización criminal dedicada a ciberestafas con nueve detenidos del conurbano

Personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de General Alvear desarticuló una organización criminal dedicada a estafas bajo la modalidad de “ingeniería social”, con un saldo de nueve personas detenidas, todas oriundas del conurbano bonaerense.

La causa se inició a partir de la denuncia de un vecino de General Alvear, quien sufrió el hackeo de su cuenta de WhatsApp. A través de la suplantación de identidad, los delincuentes lograron que transfiriera dinero a cuentas vinculadas a la banda.

A partir de ese hecho, se desarrolló una investigación basada en tareas de inteligencia criminal y análisis de movimientos bancarios, que permitió reconstruir una estructura delictiva organizada con roles definidos.

De acuerdo a la investigación, la banda operaba mediante el hackeo de cuentas de mensajería, principalmente WhatsApp, para luego suplantar la identidad de la víctima y solicitar transferencias de dinero a sus contactos.

El dinero era canalizado a través de “cuentas puente”, incluyendo billeteras virtuales y cuentas digitales, con el objetivo de dificultar el rastreo. Además, se estableció la existencia de una organización con integrantes en libertad y otros alojados en unidades penitenciarias.

Entre los roles identificados se mencionan tareas de organización, validación de datos y cobro, con la participación de distintos integrantes de la red.

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1 de Azul y solicitado por la UFI N° 20, a cargo del fiscal Cristian Citterio.

Durante la madrugada del jueves 23 se realizaron allanamientos simultáneos en distintas jurisdicciones. Se requisaron celdas en las Unidades Penitenciarias N° 35 de Magdalena, N° 46 y N° 9, donde se hallaban algunos de los imputados con dispositivos móviles.

En paralelo, se efectuaron procedimientos en domicilios de José León Suárez y Billinghurst, en el partido de General San Martín, donde se concretaron detenciones de los integrantes externos de la organización.

Como resultado del operativo, fueron detenidas nueve personas (siete hombres y dos mujeres). Además, se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM y otros dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa.

En el procedimiento participaron también efectivos de las comisarías de Roque Pérez, Saladillo y Las Flores.