Azul proyecta el desarrollo turístico de su zona serrana tras la aprobación del ordenamiento territorial

La reciente aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial para el partido de Azul abrió nuevas perspectivas para el desarrollo turístico de la zona serrana, un escenario que fue eje de una reunión de trabajo entre la senadora provincial Inés Laurini y la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar.

Durante el encuentro analizaron el potencial que se abre tras la convalidación provincial del nuevo ordenamiento, oficializada el pasado 7 de abril, y las posibilidades de crecimiento vinculadas especialmente al corredor turístico de la Ruta 80.

Según se indicó, la planificación contempla generar condiciones para promover emprendimientos relacionados con alojamiento, gastronomía y actividades recreativas, a partir de una articulación entre el sector público y privado orientada a fortalecer el perfil turístico de la región serrana.

Uno de los ejes abordados fue compatibilizar ese desarrollo con la preservación ambiental, con una mirada centrada en el crecimiento sostenible y el resguardo de las características naturales y paisajísticas del sector.

En la reunión también se analizó la situación dominial del área declarada Reserva Provincial y las posibilidades a futuro en una zona considerada de alto potencial turístico. El nuevo código prevé herramientas para impulsar actividades vinculadas al turismo, la recreación y el esparcimiento, junto con criterios para preservar el paisaje y ordenar distintos usos del territorio.

Del encuentro participó además Gabriel Terny, director provincial de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Bienes Comunes.