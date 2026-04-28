Demoraron a un adolescente que circulaba en una moto con varias irregularidades

Un adolescente de 17 años fue aprehendido este domingo en Olavarría en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal, tras ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta que presentaba irregularidades registrales y numeración de chasis suprimida.

El procedimiento se realizó en la intersección de República del Líbano y Juan Montesano, donde personal de Motopolicías, interceptó al joven, quien circulaba en una moto marca Brava sin la documentación correspondiente.

Según se informó, al cursar por sistema el número de motor se constató que el rodado registraba “prohibición de circular”, medida expedida el 9 de agosto de 2022 por el Registro Seccional “A” de Olavarría.

Además, durante la inspección se determinó que el cuadro del motovehículo presentaba numeración suprimida y modificada, por lo que se procedió al secuestro de la motocicleta.

Tomó intervención la UFI N° 17, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, desde donde se dispuso la notificación de la formación de la causa. El adolescente continuó el proceso en libertad en los términos del artículo 161 del CPPBA y fue entregado a su progenitora.

Las actuaciones fueron remitidas a la comisaría Primera por cuestiones de jurisdicción