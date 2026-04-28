Se firmarán 89 escrituras sociales en Olavarría

El próximo martes 6 de mayo se realizará en Olavarría un nuevo acto de firma de escrituras sociales, en el marco del trabajo articulado entre el Municipio, la Escribanía General de Gobierno y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad se desarrollará desde las 13 en el Salón Rivadavia y contempla la firma de 89 escrituras: 48 correspondientes a la Ley 10.830, 30 vinculadas a operatorias del Instituto de la Vivienda y 11 por Prescripciones Adquisitivas en el marco de la Ley 24.320.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial indicaron que las personas convocadas deberán presentarse media hora antes para la acreditación, con documento de identidad y fotocopia, constancia de CUIL o CUIT y, en caso de corresponder, copia simple de la sentencia de divorcio o poder original si asisten mediante apoderado.

Titulares convocados

Romina Lucrecia Acosta; Javier Alberto Acuña; María Laura Arias; María Cristina Arouxet y Osvaldo Rubén Zalazar; Myriam Luján Ayalef; Estela Maris Bustos Castro y Cristian Omar Estrada; Julián Aníbal Cabrera y Marcela Viviana Gyarmatti; Omar Alfredo Cananiz y Luis Roberto Albertario; María Eugenia Carolina Caputo; Rocío Edith Carriere; Cristian Omar Castro, Viviana Elisabet Burelli y Héctor Omar Nasello; Fernando Gabriel Cisneros y Andrea Soledad Paredes; Marcelo Conlon; María Teresa Dámaso; Gabriela Andrea Daquino; Claudia Alicia Fernández; María Victoria Galasco; Mónica Estela Genobes y Abel Juan Horacio Padin; Viviana Lilian Ivroud; Guillermo Adolfo Kuber, Natalia Andrea Lachermeier y Miguel Ángel Liberatti; Cintia Joana Ledesma; Carlos Damián Lendi; Damniel Edgardo López y Verónica Gabriela Martínez Cajal; Daiana Alessandra Luluaga; Juan José Luna; Damián Alejandro Macías y María Alejandra Pizarro; Verónica Ivana Matarazzo; Marcelo Javier Matías; Cintia Lorena Nahuelan y Claudio Marcelo Sánchez; Susana Silvia Ortiz, Raúl Block y Eva Josefa Cura; María Alejandra Pacheco; Christian Alejandro Poli; Pablo Roberto San Martín; Marta Isabel Sánchez y Rogelio Pablo Torres; Alejandro Marcelo Schmale; Adriana Silvina Suárez; Carina Noemí Suárez y Miguel Ángel Villalba; Virginia Belén Vega y Ariel Eduardo Gelso; Cecilia Mabel Villarruel.

Desde el área municipal aclararon que quienes tengan iniciado un trámite de escrituración social y no hayan sido convocados en esta oportunidad continuarán con sus expedientes en curso y serán citados en próximas instancias.

Para consultas o información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, en el primer piso del Palacio San Martín, o comunicarse al 440442 internos 1750 y 1753, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.