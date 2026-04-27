Campaña sustentable: el Colegio San Antonio de Padua recolecta sachets para el proyecto Ecosachet

Docentes y alumnos de 6° año de la Educación Primaria del Colegio San Antonio de Padua lanzaron una convocatoria a la comunidad de Olavarría para sumarse al Movimiento Ecosachet. La iniciativa, que se desarrolla desde hace más de dos años, tiene como objetivo la reutilización de envases plásticos de leche o yogur para transformarlos en ecobolsas y otros objetos de utilidad.

El proyecto busca reducir el impacto ambiental mediante el reciclaje de materiales que habitualmente se descartan. Para participar, los vecinos deben entregar los sachets lavados, abiertos y secos.

La recepción de los materiales se realiza en la sede de la institución, ubicada en Ayacucho 2410, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12.

Los interesados en obtener más información sobre el proceso de transformación y el alcance de la campaña pueden acceder al sitio web oficial del proyecto: ecosachet—reutilizar-para-no-contaminar.webnode.page.