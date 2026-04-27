Sierra Chica: internos fabricaron mobiliario y composteras para dependencias municipales

En el marco de un trabajo conjunto entre el Municipio y el Servicio Penitenciario Bonaerense, este viernes se concretó la entrega de mobiliario y diversos elementos fabricados por internos de las cárceles de Sierra Chica. La producción se realizó en el Polo Productivo que funciona dentro del complejo penitenciario.

La entrega consistió en cuatro camas cuchetas destinadas a la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, y mobiliario infantil integrado por cuatro mesas y 20 sillas. Estos elementos serán distribuidos entre los Jardines Municipales y el sector de Pediatría del Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura».

Por otro lado, se confeccionaron composteras para el Programa Municipal de Compostaje. Estas piezas fueron elaboradas en el taller de carpintería de la Unidad N° 27, utilizando madera recuperada de los parques eólicos locales, material obtenido mediante gestiones con las empresas privadas del sector.

Además de la carpintería, se realizó la reparación de un vehículo oficial en el taller de chapa y pintura, mientras que en herrería se iniciaron tareas para recuperar mobiliario escolar. Según se informó, la semana próxima comenzará también la fabricación de bloques.

La coordinación de estas tareas está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo junto a las autoridades del Polo Industrial Sierra Chica, encabezadas por el inspector mayor Sebastián Martin, y el Departamento Regional de Cultura Laboral del Servicio Penitenciario, a cargo del prefecto mayor Ignacio Pagano Couto.

Este circuito productivo busca brindar formación laboral y hábitos de trabajo a las personas privadas de libertad para facilitar su reinserción social, al tiempo que se cubren necesidades de la comunidad.