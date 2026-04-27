Hilda Magdalena Martínez viuda de Castillo “Chola” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de abril de 2026 a los 91 años de edad. Sus hijos Fernando, Rogelio y Graciela; sus hijas políticas Claudia y Laura; sus nietos Jésica, Luciano, José, Matías, Fiama, Pablo y Camila; demás familiares y deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, departamento “B”, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el martes 28 de abril a las 9:30, previo responso en la capilla ardiente. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de San Vicente. Nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.