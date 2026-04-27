El Hospital Municipal recibió nuevo equipamiento para el área de Esterilización

El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” incorporó un nuevo equipo de aire acondicionado destinado a la Central de Esterilización, en una entrega realizada este lunes por la Cooperadora del centro de salud.

El equipamiento fue destinado a mejorar las condiciones de trabajo y seguridad en un sector clave del hospital, donde se realiza la recepción, producción, esterilización y distribución de material textil, como gasas y apósitos, utilizados en distintos servicios para reducir la transmisión de infecciones.

Desde el nosocomio explicaron que en el área se emplean distintos métodos de esterilización, como calor húmedo mediante autoclave y calor seco, que requieren determinadas normativas y controles, por lo que contar con una temperatura adecuada en el sector resulta necesario.

Darío Fontana, director del área de Farmacia del Hospital Municipal, agradeció a la Cooperadora por la gestión del nuevo equipo y señaló que será instalado en el espacio de acondicionamiento y preparación de materiales para mejorar las condiciones de trabajo del personal.

Por su parte, Érica Díaz, encargada de la Central de Esterilización, indicó que el área requería este equipamiento por las características de las tareas que allí se desarrollan. Según detalló, en el sector se producen diariamente entre 3.000 y 4.000 gasas y unos 2.000 apósitos, además de otros insumos destinados principalmente a Quirófano, Centros de Atención Primaria de la Salud y Bromatología.

La Central de Esterilización cuenta con una encargada de área, un farmacéutico en el servicio, cuatro técnicos en esterilización y auxiliares en materia textil.

Desde la Cooperadora, su presidenta Rosa Beatriz Sann destacó que la compra se concretó a partir de un pedido de las autoridades hospitalarias y remarcó el acompañamiento de los socios de la comisión para atender las necesidades del establecimiento.

En la entrega estuvieron presentes Darío Fontana, Érica Díaz, Rosa Beatriz Sann, Ricardo Amarante y Raúl Manfrini.

Desde el Municipio recordaron además que en febrero la Cooperadora había realizado la entrega de dos heladeras bajo mesada y cuatro televisores para distintos servicios del Hospital, entre ellos el sector de Esterilización.