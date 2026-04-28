Marcelo Mindlin visitó la planta de L’Amalí y se reunió con Maximiliano Wesner

Este martes, el intendente municipal Maximiliano Wesner recibió a Marcelo Mindlin, quien arribó a Olavarría en su carácter de nuevo presidente del directorio de Loma Negra. La visita del empresario argentino, dueño también de Grupo Emes y Pampa Energía, marca el retorno de la firma cementera a capitales nacionales tras décadas de administración brasileña.

La actividad comenzó con una recorrida por L’Amalí, la planta más moderna de la compañía. El encuentro se dio de manera hermética y sin presencia de la prensa durante la llegada del empresario a la fábrica. Allí, Mindlin y Wesner estuvieron acompañados por miembros del directorio, el equipo gerencial y trabajadores.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al Palacio San Martín para mantener una reunión de trabajo en la que también participaron el CEO de Pampa Energía, Gustavo Mariani, y la jefa de Gabinete local, Mercedes Landivar. Se trata de un hecho inédito, ya que es la primera vez que un accionista de la empresa visita la sede del gobierno municipal.

Durante el encuentro, se dialogó sobre la importancia estratégica de que la firma vuelva a manos argentinas y su impacto en el desarrollo productivo de la ciudad. Wesner destacó el papel histórico de la cementera en la generación de empleo y el crecimiento de pequeñas y medianas empresas locales vinculadas a la minería.

Asimismo, las autoridades conversaron sobre la trayectoria centenaria de la firma y su vínculo con la comunidad a través de iniciativas educativas y obras de infraestructura. Finalmente, el jefe comunal invitó a desarrollar proyectos conjuntos que beneficien el entramado social e industrial de todo el Partido.