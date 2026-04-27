Continúa el proceso de depuración de historias clínicas de pacientes fallecidos entre 1994 y 2015

La Municipalidad de Olavarría recordó que continúa el procedimiento de depuración de historias clínicas de pacientes fallecidos entre los años 1994 y 2015, en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 4361/25, y conforme a las facultades conferidas por la Ley Nacional N° 26.529, sus modificatorias y el Decreto Reglamentario N° 1089/2012.

En ese sentido, se reiteró que familiares y derechohabientes de los titulares alcanzados por la medida pueden ejercer los derechos vinculados al acceso, retiro o conservación de la documentación clínica correspondiente.

Para ello, deberán completar el formulario online dispuesto para coordinar el retiro de la documentación requerida por el Archivo Central de Historias Clínicas del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

Asimismo, se indicó que el listado de historias clínicas alcanzadas por el procedimiento puede consultarse y descargarse a través del apartado “Documentos Públicos” del sitio web del Municipio.

Desde el Municipio recordaron que el pasado 4 de febrero comenzó a correr un plazo de 90 días corridos para realizar el trámite.

Se advirtió además que, vencido ese plazo, y en caso de no registrarse presentaciones u oposiciones fundadas, se avanzará con la depuración definitiva de las historias clínicas involucradas, según lo establecido en la normativa vigente.