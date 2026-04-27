Música, tarot, lectura y arte en la primera edición de “Desconectados”

El Municipio de Olavarría llevó adelante la primera edición de “Desconectados” en el Centro Cultural Municipal “San José”, una propuesta organizada por la Subsecretaría de Cultura que tuvo una destacada convocatoria.

Con entrada libre y gratuita, la iniciativa invitó a las personas participantes a dejar de lado el teléfono celular y disfrutar de distintas actividades en contacto con la naturaleza, el arte y la música.

La jornada incluyó música en vivo con Nahuel, Cacha y Toti, un set de DJ a cargo de Viqui Cavalieri, un espacio de tarot, rincones de lectura y pintura en vivo de “Chuky”.

La propuesta tuvo como consigna ingresar con el celular en modo avión, sin fotos, sin historias y sin notificaciones, en una experiencia pensada para promover la desconexión digital y el encuentro con distintas expresiones artísticas.