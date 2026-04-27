Edicto sobre prescripción adquisitiva larga

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que en el término de DIEZ DÍAS tomen intervención en autos «COLOMBO SANTIAGO ANTONIO C/

FACCHINO MARIO BERNARDO Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA» (Expte. N° OL5059-2018), bajo apercibimiento de nombrársele un DEFENSOR DE AUSENTES, citándose además a

todos aquellos que se consideren con derecho sobre el inmueble que se pretende usucapir, sito en Calle

Roque Sáenz Peñа №° 4511, esquina Moya de esta ciudad de Olavarría. Circ. I, Secc. D, Quinta 181,

Manzana 181 C, Parcela 13, con inscripción de dominio en la Matrícula 57118 del Partido de Olavarría

(78), Partida de Impuesto Inmobiliario 078-50774, ubicado en Calle Roque Sáenz Peña nº 4511, esquina

Moya de esta ciudad de Olavarría.- Dado, sellado y firmado en la Sala de mi público despacho, a los 21

días del mes de ABRIL de 2026.