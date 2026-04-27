Renault presenta Boreal en Olavarría: una nueva propuesta de movilidad llega a la ciudad

Para soñar en grande

Renault continúa consolidando su estrategia de innovación y renovación de gama con la llegada de Boreal, un nuevo modelo que será presentado oficialmente este lunes 27 en el concesionario Renault Olavarría.

Este lanzamiento representa un paso más en la evolución de la marca, incorporando nuevas líneas de diseño, tecnología aplicada a la conducción y una propuesta pensada para los usuarios actuales, que buscan confort, conectividad y eficiencia en un mismo vehículo.

Desde el concesionario destacan la importancia de este tipo de incorporaciones, que permiten acercar al público local las últimas novedades del mercado automotor. A partir de su llegada, Boreal podrá ser conocida de manera presencial, brindando a los clientes la posibilidad de experimentar el vehículo en primera persona y recibir asesoramiento comercial personalizado.

Este nuevo lanzamiento llega de la mano de Pourtau, concesionario oficial con amplia trayectoria en el sector, que continúa apostando al crecimiento y a la incorporación de nuevas propuestas para sus clientes. Renault Olavarría invita a todos los interesados a acercarse al concesionario a partir del lunes 27 para descubrir este nuevo modelo y conocer las opciones de financiación disponibles. Pourtau Elegí avanzar.