Ignacio Aramburu: «con el aumento, el servicio de agua deja de ser deficitario»

El presidente del consejo de administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu, analizó el impacto del incremento del 120% en la tarifa de Obras Sanitarias aprobado recientemente. En una entrevista con el programa Desayuno con noticias por Radio M, el dirigente cooperativo afirmó que esta actualización permitirá equilibrar las cuentas de un servicio que generaba un rojo financiero mensual de entre 200 y 250 millones de pesos.

Aramburu señaló que los nuevos valores están alineados con los pedidos técnicos realizados por la cooperativa para cubrir la estructura de costos. «Básicamente lo que cambia es que el servicio de agua deja de ser deficitario» , explicó, y agregó que esto evitará tener que derivar recursos de la sección de energía para sostener la prestación del agua y las cloacas.

Inversiones y mantenimiento

Respecto a la operatividad, el titular de Coopelectric aclaró que la concesión actual es de operación y mantenimiento, por lo que las inversiones estructurales —como la construcción de nuevos pozos— dependen del municipio.

«Con una tarifa tan baja como la que existía, el fondo recaudado también era bajo. Este aumento permitirá al municipio contar con más recursos para obras de inversión», destacó Aramburu.

Plazos de aplicación

Sobre el impacto en el bolsillo de los usuarios, el dirigente detalló que la implementación será gradual debido a los ciclos de lectura y facturación por sectores. Se estima que el proceso completo para recaudar la totalidad del aumento demandará entre tres y cuatro meses. Durante este periodo, algunos vecinos continuarán recibiendo facturas con los valores anteriores hasta que se complete el esquema de nuevas lecturas.

Continuidad del servicio y cuota capital

Tras meses de incertidumbre donde se barajó la posibilidad de devolver la concesión, Aramburu confirmó que, con este nuevo escenario económico, la cooperativa planea cumplir el contrato que finaliza en marzo de 2027. «Esta nueva realidad implica que los costos alcancen para volver a un servicio de calidad y realizar mantenimiento preventivo en lugar de solo correctivo», aseguró.

Finalmente, consultado sobre la separación de la cuota capital de la factura de luz, indicó que ya cuentan con la capacidad técnica gracias a un nuevo sistema informático, aunque evitó dar una fecha exacta para su implementación definitiva.