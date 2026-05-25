Con escapadas cortas y turismo regional, el feriado del 25 de Mayo movió más de $340 mil millones

El fin de semana largo por el 25 de Mayo dejó un movimiento turístico moderado pero sostenido en distintos puntos del país. Las escapadas cortas, el turismo regional y las actividades patrias fueron el principal motor de un feriado que movilizó a 1,4 millones de personas y generó un impacto económico superior a los $339 mil millones.

El dato surge de un relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que ubicó a este descanso como el tercer fin de semana largo con mayor movimiento en lo que va de 2026.

A diferencia de otros feriados con fuerte concentración en destinos tradicionales, esta vez el movimiento estuvo más repartido entre ciudades intermedias, pueblos turísticos y escapadas de cercanía. Las peñas folklóricas, las fiestas gastronómicas y las celebraciones patrias terminaron empujando buena parte de las reservas de último momento.

En ese contexto, la provincia de Buenos Aires volvió a mostrar uno de los mayores niveles de circulación turística, especialmente en destinos serranos, localidades rurales y ciudades costeras. Tandil, Chascomús, Mar del Plata y distintos pueblos del interior bonaerense registraron actividades durante todo el fin de semana, con propuestas vinculadas al 25 de Mayo, ferias, espectáculos y gastronomía criolla.

Según el informe, el gasto promedio diario por turista fue de $112.385 y la estadía promedio alcanzó las 2,1 noches. Aunque el movimiento fue superior al registrado en el feriado del 25 de Mayo de 2023, el gasto total quedó por debajo debido a que aquella fecha había contado con cuatro días de descanso.

El relevamiento también marcó un crecimiento del turismo interno frente a los viajes al exterior. Operadores del sector señalaron que el contexto económico empujó a muchos turistas a elegir viajes más cortos y accesibles dentro del país.

Entre los destinos más buscados aparecieron Buenos Aires, Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza y Salta. Córdoba, además, concentró uno de los mayores movimientos turísticos gracias a la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano, recitales y festivales.

Otro de los datos destacados del fin de semana fue el fuerte movimiento aéreo. Aerolíneas Argentinas informó que más de 147 mil pasajeros reservaron vuelos para el feriado largo, con predominio de destinos nacionales.

Con este descanso ya son cinco los fines de semana largos transcurridos en 2026. En ese período viajaron más de 9,3 millones de turistas en todo el país.